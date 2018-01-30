Владимир Стержаков решил жениться, когда оказался под капельницей

Это сейчас в "послужном" списке Владимира Стержакова больше 200 ролей в кино, но известность пришла к нему, когда актеру было далеко за 40. А в 1990-е, как и многим коллегам по творческому цеху, ему приходилось перебиваться случайными заработками совсем не по профилю.

Чтобы выжить, приходилось и работать таксистом, и мыть подъезды, и разгружать вагоны и даже собирать бутылки. Он мог уехать во Францию – у Стержакова, который до 34 лет считал себя "заядлым холостяком", был бурный роман с француженкой, работавшей в Москве. Она звала его с собой, но актер не представлял жизни вне России.

И однажды, ранним утром в булочной, он встретил ее – девушку, которая стала его судьбой, и ради которой он даже отказался от привычных своих холостяцких хобби и увлечений: походов на футбол, рыбалки и даже бани.

Причем, пошел он на это добровольно – потому, что супруга Алла его увлечений не разделяет. Правда, жениться "холостяк" Стержаков решился не сразу, а только после того, как Алла выходила его во время тяжелой болезни. Актер признается, что предложение любимой женщине сделал… находясь под капельницей.

Многое пришлось пройти паре и в ожидании детей. Они даже подумывали об усыновлении ребенка. Но в итоге они все-таки стали родителями двух сыновей — Дениса и Алексея.

О том, какой путь пришлось пройти актеру прежде, чем стать известным миллионам зрителей, как француженка приезжала за ним уже после того, как Стержаков женился, и за что его судили, он рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".