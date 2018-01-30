"Обидно!" - ответил Путин на вопрос о его отсутствии в "кремлевском списке"

Действующий президент РФ, который заявил о намерении баллотироваться на следующий срок, Владимир Путин на встрече с доверенными лицами своего избирательного штаба в шутку отметил, что обиделся на то, что его не включили в так называемый "кремлевский доклад" США, сообщает РИА Новости.

"Обидно!", — так Путин ответил на вопрос, как он относится к тому, что не включен в так называемый "кремлевский" американский список, который Минфин США обнародовал в ночь на 30 января.

В него включено почти все руководство РФ, начиная с премьер-министра Дмитрия Медведева, и крупные российские бизнесмены. Всего – более 200 фамилий.

Согласно закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года, включение в список не влечет за собой немедленного введения санкций, но предполагает, что они могут быть введены в будущем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что публикация доклада может нанести ущерб имиджу политиков и коммерсантов, поскольку они, по его мнению, де-факто объявлены врагами США. По его мнению, это беспрецедентный случай.

Тем не менее, Песков призвал не предаваться эмоциям, а вначале как следует проанализировать публикацию.

Ранее сообщалось, что глава совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает, что США просто переписали телефонный справочник элиты РФ.