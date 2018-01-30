Путин: обвинения России в допинге предъявляет "придурок Родченков"

Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами в президентской избирательной кампании 2018 года признал, что в российском спорте были проблемы с допингом. При этом он считает странным, что обвинения в адрес нашей страны основаны на показаниях Григория Родченкова.

Глава государства в ходе встречи со своими сторонниками назвал экс-главу московской антидопинговой лаборатории, сбежавшего на Запад, "придурком Родченковым" с очевидными проблемами психики.

"Поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда [для показаний Всемирному антидопинговому агентству, — прим. ред.], — цитирует слова Путина ТАСС. — У человека явные проблемы с законом. И вот все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще?"

"Послушайте, у человека явно проблемы и с законом — он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", — подчеркнул президент.

При этом Путин признал, что существовала информация о случаях употребления нашими спортсменами запрещенных препаратов. "Мы сами дали повод международным организациям для подозрений", — подчеркнул глава государства, заметив, что наши спортсмены в этой ситуации находятся на передней линии атаки на Россию извне.