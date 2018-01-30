Путин: по сути в список США занесли все 146 миллионов россиян

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Президентские выборы 31 минута назад
Путин: по сути в список США занесли все 146 миллионов россиянЧитайте нас в Telegram
Владимиру Путину обидно, что его не включили в "кремлевский список". Но, по сути, всех россиян, все 146 миллионов, занесли в какой-то список. "В чем смысл таких действий, я не понимаю", — заявил глава российского государства.
По мнению Путина, "кремлевский список" — это, безусловно, недружественный акт, который осложняет и без того сложные российско-американские отношения, а также в целом наносит вред международным отношениям. России, считает Путин, надо заниматься своим развитием — экономикой, сельским хозяйством, поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием, обороноспособностью, думать о себе. Тогда придет осознание того, что в таких списках нет смысла, цитирует Путина РИА Новости. Президент России призвал руководствоваться известным принципом: собака лает, а караван идет. Тогда не будет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие, продолжил президент.
Сам Путин "кремлевский список", как и секретные приложения к нему, не видел.
По словам Путина, Россия может обойтись без совместной работы с США. Правда, отметил он, глупо сворачивать отношения до нуля, в совместной работе заинтересованы все.
Президент напомнил, что американцы решили, что им сотрудничество с Россией не нужно. А потом произошел теракт во время Бостонского марафона, во время которого погибли люди.
"Вы знаете, что американцы, я об этом сказал публично, и позвонил президенту, поблагодарил его, дали нам информацию по готовящемуся теракту в Петербурге. Мы действительно очень благодарны. Мы снабжаем их спецслужбы аналогичной информацией, вот недавно это сделал директор ФСБ в Вашингтоне, наша разведка передает", — напомнил Путин на встрече со своими доверенными лицами в московском Гостином дворе.
Владимир Путин идет на мартовские президентские выборы как самовыдвиженец. Его штаб собрал в поддержку выдвижения 1 миллион 600 тысяч подписей. В ЦИК сторонники Путина передали 350 тысяч подписей. Для выдвижения в президенты необходимо 300 тысяч.
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