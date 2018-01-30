Беременная Кейт Миддлтон сыграла в хоккей. Видео

Находящаяся на пятом месяце беременности герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сыграла в хоккей со шведскими школьниками. Супруге принца Уильяма даже удалось забить гол. Миддлтон вышлы на лед во время официального визита в Стокгольм, сообщает People.

Учитывая положение герцогини Кембриджской, ей не предлагали надеть коньки. Более того, на льду перед Кейт Миддлтон постелили красную дорожку, чтобы королевская особа не споткнулась. Супруга принца Уильяма с мужем ударили по воротам, им дали по три попытки.

Кейт Миддлтон забила один гол, принц Уильям — два.

После матча внук Елизаветы II с женой сфотографировались вместе со шведскими школьниками и другими представителями принимающей стороны. Затем британцы отправились в королевский дворец на встречу с кронпринцессой Викторией и ее супругом Даниэлем.

Четвертого сентября 2017 года представители Кенсингтонского дворца сообщил, что герцог и герцогиня ждут третьего ребёнка, который должен появиться на свет в апреле.