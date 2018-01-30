Да здравствует Россия! Лавров усмирил сирийскую оппозицию

Министру иностранных дел Сергею Лаврову пришлось несколько раз просить успокоиться участников Конгресса сирийского национального диалога, которые прервали его выступление.

На форуме в Сочи Лавров зачитал послание от президента Владимира Путина. В это время один из сирийских делегатов выкрикнул: "Да здравствует Россия! Да здравствует дружба!". В ответ другая группа оппозиционеров начала с ним спорить на арабском языке. Лавров попытался успокоить участников конгресса, но полемика продолжалась, вновь прозвучал лозунг "Да здравствует Россия!".

Тогда министр призвал всех к порядку: "Друзья, еще раз прошу вашего внимания. Если "Россия да здравствует", дайте мне сказать, пожалуйста".

Как сообщает РИА Новости, затем Лавров продолжил свое выступление, выразив признательность представителям Ирана, Турции и ООН за совместную работу по подготовке конгресса. Он напомнил, что, учитывая беспрецедентный характер собрания, "важно начать с того, чтобы вырабатывать взаимное доверие, вырабатывать способность работать сообща".

В конгрессе в Сочи принимают участие более 1500 человек. Они представляют практически все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Также в Сочи присутствует спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. На форуме должна начаться работа над новой сирийской конституцией. На конгрессе будет предоставлено слово всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.