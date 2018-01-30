Трамп представил Конгрессу секретную версию "кремлевского списка"

Администрация президента США Дональда Трампа представила Конгрессу засекреченную версию "кремлевского списка", в который внесены политики и предприниматели РФ, законодатели получили и дополнительный перечень российских компаний.

Как передает агентство Associated Press, ссылаясь на информированные источники, согласно которым в негласную часть перечня вошли менее высокопоставленные российские политики, а также коммерсанты, чье состояние меньше 1 миллиарда долларов.

По данным AP, Минфин США также засекретил перечень компаний в РФ, которые полностью или частично принадлежат государству, отослав данный список в Конгресс.

Ранее сообщалось о том, что США опубликовали открытую версию "кремлевского списка", включив в него почти все российское руководство — кроме президента РФ - а также бизнесменов, чье состояние составляет не менее 1 миллиарда долларов. Правда, президент, комментируя инициативу американского Минфина перед своими доверенными лицами, сообщил, что он считает внесенными в "список" все 146 миллионов россиян. Путин также назвал этот акт недружественным, однако призвал относиться к нему спокойно и продолжать заниматься внутрироссийскими делами. Также, он отметил, что "список" безусловно осложнит российско-американские отношения, но, конечно, не приведет к их полному разрыву.

Данный список не является санкционным и никакие ограничения против лиц, включенных в него, не вводятся.