Путин призвал честно проанализировать опыт российской армии в Сирии

Российские вооруженные силы – одни из самых оснащенных в мире, заявил Владимир Путин на военно-практической конференции по итогам операции в Сирии. Президент отметил, что в Арабской Республике отечественное оружие убедительно доказало свою эффективность.

Вместе с тем глава государства предложил предельно честно и откровенно проанализировать боевой опыт использования российского вооружения и военной техники.

Путин предупредил, что если сегодня закрыть глаза на какие-то недостатки, то завтра это может негативно сказаться на боеспособности вооруженных сил. Поэтому президент призвал ничего не бояться, не оглядываться на авторитеты, а вскрывать любые проблемы. Только так в итоге можно добиться необходимых результатов по качеству.