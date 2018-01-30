Телохранитель назвал Макрона, обвинившего его в безграмотности, мерзавцем

Президент Франции Эммануэль Макрон обменялся грубостями со своим телохранителем. Все произошло во время раздачи автографов в городе Клермон-Ферран. Макрон попросил одного из своих телохранителей "что-то, на чем можно писать", но получил от охранника мягкий портфель.

Президент отшутился, что видимо, его телохранители не имеют никакой твердой поверхности под рукой потому, что "они никогда не могли найти того, кто бы умел бы писать". В ответ телохранитель позволил себе грубые комментарии в адрес главы государства, в частности, слово "мерзавец".

Как сообщает РИА Новости, перепалка Макрона и телохранителя уже попала в СМИ и вызвала широкий резонанс.