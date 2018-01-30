Испытания "Королевы Елизаветы" опять отложены. Проблема с системой пожаротушения

Ходовые испытания крупнейшего британского корабля "Королева Елизавета" снова переносятся. Авианосец должен был выйти из порта Портсмут и провести в море два месяца, но на этот раз подвела система пожаротушения.

Как стало известно местному изданию Evening Standard, в воскресение на корабле сработали спринклеры, которые залили его отсеки водой. Неисправность, конечно, быстро устранили, но теперь специалисты ищут причину ложной тревоги.

Это уже не первый инцидент на новейшем авианосце. В прошлом году у "Королевы Елизаветы" обнаружили течь. Вода проникала в корпус из-за плохого уплотнения гребного вала. Именно эту недоработку и исправляли в Портсмуте.

"Королева Елизавета" – не только самый большой, но и самый дорогой корабль Королевского флота. Его стоимость составляет 3,1 миллиарда фунтов стерлингов. Максимальная длина авианосца – 284 метра, полное водоизмещение – 70 тысяч тонн, на палубе и в ангарах могут разместиться до 36 боевых самолетов пятого поколения F-35B.