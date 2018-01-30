Что скрывает новый санкционный список США

Первое, что приходит на ум при рассмотрении так называемого "кремлёвского доклада" Минфина США – это ощущение, что в американской администрации хаос внутренних конфликтов сменился внешнеполитической паникой.

Более странного документа давно не выходило из недр "машины антироссийской пропаганды". Оценить логику, по которой в список попадали имена тех или иных российских политиков или бизнесменов, не могут сейчас не только эксперты, но даже сами фигуранты списка.

Оказавшийся в этом перечне глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что результатом такой антироссийской активности станет лишь укрепление антироссийских настроений в самих США, а эффект, который будет достигнут в России сравняется с нулём.

Отреагировали и правозащитники. Так, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает, что список был составлен на основе "телефонного справочника", когда в документ внесли всех, кого смогли вспомнить.

Очевидна и смена ориентиров, на которые направлены то и дело декларируемые американские санкции. Изначально они были вызваны разочарованием от результатов поддержанного Вашингтоном государственного переворота на Украине и стремлением заставить Россию действовать так, чтобы официальный Киев мог беспрепятственно избавляться от русскоязычного населения.

В дальнейшем внешнеполитические цели всё откровеннее подменялись целями внешнеэкономическими. Вот и на этот раз "заказ" призван обслуживать интересы оборонного ведомства США. По заявлению вице-премьера Дмитрия Рогозина, действия Вашингтона укладываются в формулу "испугать и заставить", а по сути своей преследуют цель переориентировать покупателей российского вооружения на поставщиков из США.

И вот уже Госдепартамент радостно рапортует Конгрессу, что санкционное давление "приостановило продажи России". Таким образом, становится понятно, чему на самом деле посвящались и предыдущие "списки".

США смогли предотвратить продажи оружия из России на несколько миллиардов долларов, сообщает официальный представитель госдепа Хезер Науэрт. Видимо, своими успехами гордиться не удаётся. Приходится ставить себе в заслугу объём вреда, нанесённый торговому конкуренту.

Ущерб этот, кстати, довольно сомнительный, если не сказать – мифический. Россия за минувший год смогла нарастить объём продаж вооружения за рубеж, в том числе в страны НАТО.

Оценка эффективности вводимых США санкций не меняется, несмотря на изменение их целей. Они не смогли оказать политического воздействия. Не способны они и на причинение существенного экономического вреда России, в основном ударяя по союзникам США, чьи интересы открыто приносятся в жертву Вашингтону.

Российское общество новые санкционные списки могут только ещё больше консолидировать, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тем более, что, как заметил Владимир Путин, в "кремлёвский список" смело можно включить все 146 миллионов россиян.