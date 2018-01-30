Опасения WADA подтверждены: новые бутылки для допинг-проб открываются без царапин

В Шведском антидопинговом агентстве собираются отказаться от использования емкостей новой формации, предназначенных для допинг-проб. Президент агентства Петер Стрем подтвердил, что используемые бутылки действительно можно вскрыть вручную и даже без внешних повреждений.

"Увы, но наши собственные испытания доказали, что открыть контейнер после заморозки, не оставляя следов манипуляций, возможно, — приводит слова Стрема РИА Новости со ссылкой на SVT.se. – В связи с этим мы решили прекратить любое использование этих бутылок до дальнейших указаний".

Напомним, что ранее стало известно о том, что у Всемирного антидопингового агентства возникли проблемы с сосудами для допинг-проб нового поколения. Сообщалось, что они могли открываться после "заморозки" пробы "В".