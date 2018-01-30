Пол Саймон назвал дату последнего концерта

76-летний американский музыкант Пол Саймон окончательно уходит на пенсию. Бывший участник знаменитого фолк-рок-дуэта Simon and Garfunkel даст последний концерт летом в лондонском Гайд-парке. Музыкант закроет British Summer Time Festival, сообщает The Telegraph.

Последнее выступление Пола Саймона состоится 15 июля. Полу Саймону будут аккомпанировать Бонни Райтт и Джеймс Тейлор.

Ранее музыкант уже прощался со своими слушателями в 2016 году. Саймон два дня подряд выступал в британском Royal Albert Hall.

Саймон не раз говорил, что планирует уйти из шоу-бизнеса.

"Для меня это своеобразный эксперимент – что случится, если я уйду? Мне хочется понять, каким я буду без всего того, что у меня есть сейчас", — заявил музыкант.

Пик популярности Пола Саймона пришелся на 1960-е годы, однако в 1986 году ему удалось вернуться с альбомом "Graceland", получившим "Грэмми".