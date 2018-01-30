Николь Кидман отведала живых насекомых на камеру. Видео

Актриса Николь Кидман снялась в специальной видеорубрике журнала Vanity Fair под названием "Secret Talent Theatre" ("Театр скрытых талантов"). В рамках нее знаменитости демонстрируют свои необычные способности. Кидман показала, как есть насекомых, в том числе, живых.

Сотрудники издания подали актрисе несколько видов насекомых. Среди них оказались сверчки, жареные кузнечики, гусеницы табачного бражника и мучника.

Больше всего звезде понравились кузнечики.

"У них изысканный вкус", — отметила Николь Кидман.

Бывшая жена Тома Круза также осталась в восторге от сверчков, а вот после гусениц попросила стакан воды.

Ранее сообщалось, что на "голливудской" фотосессии Vanity Fair обнаружили странные изъяны.