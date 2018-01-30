87 этажей над Балтикой: шпиль "Лахта Центра" достиг проектной высоты

Самый высокий небоскреб Санкт-Петербурга, России и Европы — "Лахта Центр" — достиг проектной высоты в 462 метра. Закончился монтаж шпиля. Башня будет полностью готова уже в этом году.

Авиационные огни на только что возведенном шпиле, и вот он — не просто самый высокий в Европе ориентир для пролетающих авиалайнеров, технологический и архитектурный эталон для европейских небоскребов на ближайшие 15 лет. Перешел в финальную стадию строительства.

Итог шестилетней работы — 462 метра над уровнем Балтийского моря. До начала строительства все величие Петербурга возвышалось лишь на 122 метра (это высота Петропавловского собора). И вот теперь "Лахта Центр" — рекордсмен не то, что в городе — во всей Европе.

Не просто высотка — высокотехнологичный небоскреб. Специально для него была разработана система "умный фасад". Площадь остекления — 130 тысяч квадратных метров. Почти в три раз больше, чем в башне "Меркурий" комплекса "Москва-Сити". Фотохромные стекла — в зависимости от попадания количества солнечных лучей, что немаловажно в условиях петербургской низкой облачности, автоматически меняют свою прозрачность, а электрические импульсы на стеклянных пластинах не дают им заледенеть. Особенно ценно на последнем, 87-м этаже.

Над разработками трудились десятки специалистов чуть ли не со всего мира. Указательные таблички — по всему периметру стройки. Сразу на нескольких языках — русский, английский, турецкий. Возведение "Лахта Центра" – действительно, международный проект.

В один день на строительной площадке одновременно могут находиться до 12 тысяч человек из 18 стран мира. Строители, дизайнеры, архитекторы. Проектные решения рождаются прямо здесь. Многие в своем роде инновационные. Возведение здания такого масштаба в условиях сложных петербургских грунтов (болотистая местность) — результат долгих коллективных расчетов, уникальных для современного строительства.



Самому высокому зданию Европы — самый высокий кран. Им и возводили шпиль на рекордную высоту. Позже в помещениях под шпилем разместится обзорная площадка с видами, которые раньше можно было наблюдать только с борта самолета.