Знаменитый читальный зал "Ленинки" открылся после реставрации

В Российской государственной библиотеке открылся самый большой в Европе читальный зал. Его реставрация длилась долгие шесть лет. За это время не только обновили исторический облик легендарного зала и уникальные деревянные элементы интерьера, но и оснастили его самой современной техникой.

Здесь снова торжествует тишина. Читатели склонились над книгами, разговоры — только вполголоса. Дворец науки — знаменитый зал номер три — принимает первых посетителей.

— Здесь какая-то такая особая атмосфера! Ты заходишь — тебя уже встречает какой-то особый книжный запах.

Двери читального зала закрылись шесть лет назад. Помещение было в аварийном состоянии: стены обшарпаны, потолок с огромным карнизом разрушался. Дубовый портал, перила с балясинами и вся мебель пришли в негодность. Дверцы встроенных шкафов реставраторы собирали как мозаику.

"Неспециалист, конечно, их не увидит, а специалист их увидит сразу. Вот докомпонованные части — их видно. Вот вклеенный кусочек шпона. Трещинки такие остались — в них вертикальный шпон вставлен", — показывает генеральный директор компании-подрядчика Сергей Чернышев.

Восстановили потолочные люстры: на заказ изготовили 345 плафонов и отреставрировали больше восьми тысяч мелких деталей. Памятник Ленину очистили от толстого слоя пыли. Привели в порядок деревянный паркет, по которому за время работы библиотеки прошли тысячи ног.

Пока ученые бьются над созданием машины времени, настоящее чудо творят реставраторы. И вот вы уже перенеслись на 60 лет назад: легендарные деревянные столы "Ленинки" — как новые, будто их поставили здесь вчера. И даже лампы, кажется, горят тем же светом.

Третий читальный зал открыли в 1958 году. В мастерской архитектора Владимира Гельфрейха создали проект в стиле итальянских палаццо. Советские граждане попадали в интерьеры дворца.

"Скажем, бюсты великих мыслителей появились только в 60-х годах. Панно, которое мы сейчас видим за Лениным, тоже было другим — сначала это была просто карта мира. И только в 61-м году трое художников-монументалистов закончили это панно, которое в итоге получило название "Дружба народов", хотя задумывалось как панно строителей коммунизма", — рассказывает экскурсовод Дарья Хадеева.

До перестройки попасть в этот зал могли только те, кто был связан с наукой. Теперь перелистывать страницы редких книг в этом зале может любой желающий. Читательский билет здесь оформляют с 14 лет.

"Я, будучи студентом, всегда стремился работать в библиотеке. Труд здесь гораздо эффективнее, ничего не отвлекает", — говорит министр культуры РФ Владимир Мединский.

Атмосфера того времени, но оснащение современное: теперь здесь есть беспроводной Интернет и компьютеры. С этого дня читальный зал номер три открыт с 9 утра и до 8 вечера.