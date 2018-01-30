Возле станции метро обрушились строительные леса: есть пострадавшие

В подземном переходе возле станции метро "Улица 1905 года" в Москве обрушились строительные леса.

Как сообщает "Интерфакс", обрушение деревянных конструкций произошло в подземном переходе возле выхода из станции. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Экстренные службы города находятся на месте ЧП.

Данные о числе пострадавших разнятся. Так, ТАСС сообщает, что пострадали 4 человека. Telegram-канал Mash сообщает о семи раненых. Кроме того, еще несколько человек остаются под завалами.

Между тем пресс-служба столичной подземки заявила, что данный объект не относится к Московскому метрополитену.