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30 января 201820:17 Дмитрий Петров

Путин: по своей оснащенности российская армия - одна из ведущих в мире

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В эпоху бурного развития технологий во всем мире Россия должна добиться неоспоримого преимущества в военно-технической сфере. Такую задачу поставил Владимир Путин. Президент выступил на военно-практической конференции, где подводились итоги спецоперации в Сирии. Итоги эти принципиально значимы как для военных, так и для работников оборонной промышленности.

Верховному главнокомандующему показывают новейшие разработки отечественной радиоэлектронной промышленности — комплексы радиоэлектронной борьбы, которые позволяют обезвреживать вражеские дроны. Они уже прошли проверку в Сирии и здесь же представлены трофеи — беспилотники, которые были запущены террористами, но которые, тем не менее, так и не смогли причинить вреда.

Представленная здесь военная техники на вооружение была принята совсем недавно. Некоторые образцы используются в интересах сил специальных операций и для выполнения специальных задач Военно-Морского Флота. Понятно, что их показывают президенту в закрытом для прессы режиме. Владимир Путин подводит сегодня итоги операции в Сирии. Прежде всего военно-технические.

"Мы делали это уже, говорили с вами. Со многими из здесь присутствующих на совещаниях. В том числе на таких комплексных совещаниях с Сочи. Но сегодня проведем такой более глубокий, более широкий анализ. И сделаем это предельно честно, откровенно, не оглядываясь ни на какие авторитеты. Если сегодня закроем глаза на какие-то недостатки, то завтра, это, безусловно, скажется на боевом потенциале вооруженных сил. А мы должны, наоборот, опираясь на полученный опыт, постоянно совершенствовать возможности наших вооружений, создавать новые, перспективные образцы техники. Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота. При этом ход операции показал традиционную надежность и эффективность российского оружия", — заявил президент.

В течение операции в Сирии российские военные применили и опробовали 215 современных и перспективных видов вооружений. Подтвердили свою эффективность системы высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования крылатые ракеты "Калибр" и Х-101.

Впервые в реальных боевых действиях задействованы самолеты стратегической авиации и корабельного базирования Су-33 и МиГ-29К. Комплексы противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь" позволили полностью контролировать небо над Сирией. И всё это время рядом со своей техников находились специалисты оборонных предприятий.

"За все время проведения операции на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус побывали более 1200 представителей от 57 предприятий оборонно-промышленного комплекса, Благодаря их работе были оперативно устранены 99 % всех выявленных неисправностей военной техники и вооружений. Но здесь вот коллеги присутствуют, знают, что у нас в ходе того, как эти недостатки выявлялись, иногда совсем неожиданно выявлялись, мы в ходе наших встреч не лакировали ничего, говорили очень конкретно всегда и иногда эмоционально", — рассказал Путин.

Всё это стало возможным только благодаря программе перевооружения. Сейчас войска и флот на 60% оснащены новейшим оружием и техникой.

"По своей оснащенности российская армия сегодня одна из ведущих армий мира. Причем по ряду систем вооружения нам нет равных. Не нужно здесь безусловно в облаках летать, мы прекрасно с вами понимаем и знаем, как развивается вооружение в других государствах. Поэтому здесь никаких иллюзий быть не должно. Мы должны всегда быть на шаг впереди", — поставил задачу глава государства.

В госпрограмме вооружения, рассчитанной до 2027 года, основной акцент делается на создание нового поколения ударного вооружения.

Использование сирийского опыта для подготовки войск — еще одна тема, которая обсуждалась с участием Верховного главнокомандующего в закрытой части. Потому что это государственная и военная тайна. Но можно не сомневаться, что некоторые новые тактические приемы боевого развертывания и применения мы увидим совсем скоро, в ходе очередных учений.

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