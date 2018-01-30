Страсти по Пучдемону: в Барселоне прорваны кордоны полиции

Сотни митингующих в Барселоне прорвали полицейское оцепление, выставленное вокруг парка Сьюдадела, и подошли к расположенному на его территории зданию каталонского парламента, где должно было пройти заседание по утверждению главой женералитета (правительства) Карлеса Пучдемона.

Как сообщает РИА Новости, протестующие кричат "Свободу политзаключенным!, "Ни шагу назад!, "Вон, оккупационные силы!, "Пучдемон — наш председатель!. Многие держат в руках эстелады – неофициальные флаги "независимой Каталонии".

Активисты митинга, организованного "Каталонской национальной ассамблей" требуют от местных властей возобновить заседание парламента, запланированное на 15.00 (17.00 мск).

Оно было отложено спикером Роже Торреном, поскольку депутаты от возглавляемой Пучдемоном коалиции "Вместе за Каталонию", несмотря на обещание, в зал так и не явились.

Торрен заявил о том, что намерен оспорить решение Конституционного суда Испании, согласно которому Пучдемон должен лично присутствовать на заседании, предварительно запросив разрешение судьи Верховного суда, который ведет его дело.

55-летний Пучдемон в 2016-2017 годах руководил правительством Каталонии. 27 октября 2017 года был отстранен от должности за проведение незаконного референдума о независимости Каталонии. 5 ноября 2017 года сдался полиции Бельгии, а 6 ноября был отпущен под подписку о невыезде. Конституционный суд Испании выступает против его возвращения на должность руководителя Каталонии.