Будущий спартаковец Ханни вернулся в Брюссель за вещами

Полузащитник Софьян Ханни успешно прошел медосмотр в московском "Спартаке", после чего вернулся в Брюссель, где он до последнего времени играл за "Андерлехт". В среду Ханни официально станет игроком "Спартака".

Как сообщила бельгийская пресса, 27-летний француз алжирского происхождения подписал контракт с чемпионами России на 3,5 года с возможностью автоматического продления на один год. Ханни (или Анни, как звучит его фамилия по-французски) обошелся "Спартаку" в 6 миллионов евро. В ближайшее время футболист сборной Алжира должен присоединится к "Спартаку".

Во вторник Софьян вернулся в Брюссель, чтобы попрощаться с товарищами по "Андерлехту" и собрать некоторые личные вещи. В ближайшее время он отправится в Марбелью, где проводит сбор его новая команда.