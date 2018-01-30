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30 января 201820:27 Александр Христенко

Взять числом: Вашингтон опубликовал телефонную книгу

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Минфин США, как и обещал, представил этой ночью так называемый "кремлевский доклад". В нем список из более чем двухсот фамилий. Все это люди, которые, по мнению Вашингтона, особо приближены к российской власти и могут попасть под санкции в соответствии с законом о противодействии противникам Америки.

Понять, по какому принципу наполнялся доклад, тяжело. Но выглядит этот перечень так, словно его составители просто переписали телефонный справочник кабинета министров и администрации президента, дополнив его именами руководителей всех более-менее крупных компаний России. Появление документа прокомментировал президент, которого в этот список американские власти все же включить не решились. Опубликованный документ состоит из двух частей: засекреченной и той, которую обнародовали.

С появлением так называемого "кремлевского доклада" администрация Трампа тянула до последнего. Минфин США опубликовал его уже ночью. Список россиян, тех, против кого не автоматически, но с большей долей вероятности могут ввести санкции, оказался невероятно длинным — аж 210 фамилий.

Более половины — высокопоставленные чиновники и управленцы. Это премьер Дмитрий Медведев, все члены кабинета, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, которому американцы сами звонят, иногда по несколько раз в день. Там же законодательная власть — спикер Совета Федерации и председатель Госдумы, а также руководители госкорпораций, крупных компаний и силовых ведомств. В список включили даже председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова и детского омбудсмена Анна Кузнецову.

Санкционную политику США прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов. "Нас санкциями не запугать, — уверен он. — Неужели те политики, те люди, которые вводят санкции против России, думают, что мы подожмем свой хвост и не будем отстаивать свои позиции?". Также он напомнил, что он – единственный в мире посол, который находится под санкциями.

 

В этом же американском "кремлевском докладе" фигурируют и крупные бизнесмены. Всех называют исключительно олигархами. И неважно, кто это — нефтяник Вагит Алекперов, сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож или создатель всемирно известного антивируса Евгений Касперский. Не вдавались в детали, где бизнесмен живет и куда инвестирует, а потому в списке владелец "Челси" Роман Абрамович и один из крупнейших инвесторов в IT-сектор, в первую очередь американский, Юрий Мильнер.

Всем при желании Вашингтона грозят санкции, скорее всего, отказ в сотрудничестве со стороны американских и европейских банков, что для предпринимателей может означать конец бизнеса. Одновременно в Госдепе объявили, что уже нанесли удар по российскому военно-промышленному комплексу. Но демократам все мало — они требуют еще санкций.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кстати, тоже включенный в список, заявил, что так называемый "кремлевский доклад" США — это попытка оказать влияние на выборы президента России. Однако, по его мнению, эти действия ни к чему это не приведут.

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