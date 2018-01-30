Конгресс в Сочи дал возможность сирийцам поговорить без посредников

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Конфликт в Сирии 7 минут назад
Конгресс в Сочи дал возможность сирийцам поговорить без посредниковЧитайте нас в Telegram
В Сочи — большой день международной политики. Участники Конгресса сирийского национального диалога определяют пути выхода из затянувшегося вооруженного конфликта. В зале полторы тысячи участников — это те, кто хочет мира в Арабской республике и готов к диалогу о послевоенном устройстве страны. Создание конституционной комиссии — одно из главных условий политического урегулирования.
Делегаты ещё съезжались на Конгресс, и уже было понятно, какие разные фигуры объединил город Сочи. Здесь старейшины племён и бывшие боевики. Муфтии и епископы. Курды и друзы. Больше полутора тысяч участников приехали говорить о мире для своей родины.
"Наше племя из Ракки, вы, наверное, знаете, там была страшная война. Сирия выстояла. Мы прибыли сюда обсуждать дело родины своей, мы за суверенитет Сирии, за единство. Курды, алавиты, арабы-христиане — нет различий. Сирийский народ един", — рассказал один из участников.
У сирийцев впервые есть шанс поговорить вместе и без посредников. Встречу ведут не международные наблюдатели, а старейшина. Среди соотечественников человек уважаемый — президент торгово-промышленной палаты Дамаска.
"Мы сообщаем всему миру, что мы, сирийцы — способны сплотиться, чтобы подтвердить национальные узы, которые нас объединяют. Не могу не выразить слова самой искренней благодарности руководству, правительству и народу Российской Федерации за ее помощь нашей родине, за приглашение на эту встречу, за теплый прием и за создание превосходных условий для нашего заседания", — поблагодарил Мухаммад Гасан Аль-Каляа, председатель Торгового союза Сирии.
Организатор Конгресса — министерство иностранных дел России. Сергей Лавров свое выступление начал с приветственных слов Владимира Путина. В адрес конгресса президент направил телеграмму.
"Форум призван вновь сплотить народ Сирии после почти семилетнего вооруженного конфликта, унесшего жизни сотен тысяч людей, вынудивший миллионы граждан покинуть свою родину. Можно с уверенностью констатировать, что на сегодняшний день созданы условия для того, чтобы перевернуть трагическую страницу в истории Сирии", — сообщил Лавров.
Говорить Российскому министру было не просто — едва ли не каждому слову зал аплодировал.
Среди главных тем Конгресса — возможная конституционная реформа в Сирии, и в целом жизни страны после войны.
На Конгрессе национального диалога о мире не только говорят, но и молятся. Организаторы для представителей разных конфессий предусмотрели молитвенные залы. Здесь для мусульманок, в соседнем для мусульман, есть молельный зал и для христиан.
Переговоры за закрытыми дверями продолжаются больше 8 часов. Результаты сочинского конгресса могут предать импульс переговорам в Женеве, которые откровенно буксуют. Итоговые документы конгресса будут переданы в ООН.
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