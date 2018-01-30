Подмочил репутацию: Хайо Зеппельт разоблачил WADA

Немецкий телеканал ARD выпустил новый фильм о так называемом российском допинге. Его автор — скандально известный Хайо Зеппельт — перед премьерой обещал встречу с Григорием Родченковым. Но информатора WADA зрители не увидели. Вместо этого Зеппельт, сам того не желая, раскрыл неприглядную правду о методах работы международного антидопингового агентства. Оказалось, что пробы спортсменов может с легкостью заменить кто угодно.

Те, кто не смотрел новый фильм Зеппельта с самого начала, ничего не потерял. Спортивный расследователь ARD, крайне недовольный тем, что российских спортсменов все-таки пустили на Олимпиаду, сверлил стены, переливал желтую водичку из пробирки в пробирку и, наконец, летал в США, где прячется информатор WADA Родченков. Хотел встретиться с ним, но встретился только с телефоном. По громкой связи Родченков, которого прячет ФБР, сообщил, что указания подменить мочу в Сочи шли с самого верха. Ведь только оттуда, по его мнению, могут идти такие указания. В общем, система. И все это повторение пройденного было для того, чтобы атаковать президента МОК Томаса Баха, который увольняет тех, кто с ним спорит, и после всего подозрительно лояльно относится к России.

После 35-й минуты фильма стало интереснее. Зеппельт нашел в Швейцарии доктора М., который накануне Олимпиады выписывает допинг всем спортсменам, которые к нему приходят. Сдал анализы, получил таблетку. На стене в офисе благодарственные письма немецких атлетов.

А потом самое главное: BEREG-KIT — те самые склянки, в которых хранятся допинг-пробы. Производитель утверждал, что их нельзя вскрыть так, чтобы это было незаметно. Так вот можно и, главное, без пресловутых царапин. Хитрая крышечка снимается просто: бутылка распиливается, и стеклодув вынимает остатки горлышка. "Насколько я могу судить, механизм можно использовать повторно, если вам удалось извлечь бутылку из крышки", — рассказывает в фильме специалист по работе со стеклом Свен Ламек.

В Китае покупается новая баночка по цене 14 центов за штуку. В нее заливается урина, крышка закрывается. Много экспертов из разных стран пытались — на глаз никто не отличил. "Я сейчас несколько минут рассматривал пробирки и не смог отличить оригинал от подделки. Только после того, как я ударил одну пробирку о другую, звук минимально отличался. В повседневной работе не принято так внимательно проверять пробирки. Никто бы на такое отличие внимания не обратил", — говорит эксперт.

Если принять сложность подделки банкноты как 10, то подделка допинг-пробы – это 0,3. Наклеить новую этикетку еще проще. "Вы называете мне номер пробы, а я всего за 12 минут наношу его на копию пробирки и ее крышку. Для экспертов это все не проблема, а таких экспертов не счесть", — отмечает другой специалист.

Это были старые баночки, а недавно тот же производитель разработал новые. Теперь они открываются путем замораживания. Из 20 штук, загруженных в холодильник, через 72 часа автор фильма просто руками открыл четыре. Когда бутылочки нагрелись до комнатной температуры, он закрутил крышки до щелчка, означающего, что допинг-проба снова запечатана. Эти бутылочки и менять не надо, и они поедут в Пхенчхан.

"У меня слов нет. Столь критическую ошибку себе невозможно представить. Такие пробы ничего не доказывают. Я с ними могу делать все, что угодно, но только не вывести на чистую воду нарушителей. Антидопинговая система на Олимпиаде в Корее работать не будет, об этом можно забыть", — заявил в фильме адвокат по спортивном праву Михаэль Ленер.

Работать не будет, и, коль скоро вскрыть допинг-пробу немногим сложнее, чем ее сдать, не работает уже очень давно и повсеместно. Напрашивается вывод вполне себе драматический для большого спорта и его поклонников. Впрочем, журналистская сенсация была смазана. За сутки до выхода фильма в эфир WADA внезапно признала существование проблемы с новыми баночками, хотя за две недели до Олимпиады поменять их вряд ли успеют.