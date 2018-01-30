ЧП возле "Улицы 1905 года": брезентовые перекрытия рухнули под тяжестью снега

Чрезвычайное происшествие в центре Москвы: в переходе у станции метро "Улица 1905 года" рухнули строительные леса. Крыша брезента упала под тяжестью снега, который налип в течение дня.

Как сообщает телеканал "Россия 24", все произошло, когда люди возвращались домой с работы. Под завалами оказались несколько человек. По данным Департамента здравоохранения, пятеро получили незначительные травмы, все они госпитализированы.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Мэр города Сергей Собянин заявил, что по факту ЧП проведут расследование. Кроме того, заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заверил "Интерфакс", что состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное, их жизням ничего не угрожает. В причинах обрушения разбираются соответствующие следственные органы.