Посол России в США: Нарышкин посетил Вашингтон

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин посетил США. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Нарышкин провел встречи со своими американскими коллегами, обсуждалась проблема борьбы с терроризмом.

Посол заявил, что в самое трудное время контакты между российскими и американскими спецслужбами продолжались.

"Политика политикой, а работа – работой, — заметил он. – Есть политические лозунги, а есть реальная работа".

Москва и Вашингтон находились в контакте в 2014 году, когда проходила Олимпиада в Сочи. Он выразил надежду на то, что работа будет продолжена во время чемпионата мира по футболу в этом году.

"Работа идет. Просто она, наверное, и правильно, очень не видна нашему зрителю, нашему читателю", — добавил Антонов.

Между тем в пресс-службе СВР отказались комментировать информацию о визите Нарышкина в США. "Мы эти сообщения не комментируем", — заявил "Интерфаксу" руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

В декабре 2017 года благодаря сотрудничеству спецслужб удалось раскрыть ячейку группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Террористы готовили целую серию атак в Санкт-Петербурге. Один из боевиков должен был взорвать бомбу в Казанском соборе прямо во время богослужения.

Об этом сегодня напомнил президент России Владимир Путин. "Американцы, я об этом сказал публично, и позвонил президенту, поблагодарил его, дали нам информацию по готовящемуся теракту в Петербурге. Мы действительно очень благодарны", — сказал он.