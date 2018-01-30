Авиаразведчики США шпионили у рубежей РФ на Балтике

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил очередной длительный полет вблизи границ Калининградской области.

Как передает "Интерфакс", об этом говорят мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Воздушный разведчик с бортовым номером 62-4134 и позывным AURIS30, вылетел с британской авиабазы Милденхолл и взяв курс к берегам РФ, несколько часов летал вблизи российских границ над Польшей.

С этой же базы вылетел для разведки другой борт — патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным LA301. Его полет был зафиксирован над международными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области.