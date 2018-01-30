Минфин США: "кремлевский список" станет основой для новых санкций

После публикации "кремлевского списка" в отношении России будут введены новые санкции. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин.

По его словам, для подготовки этого списка Минфин совместно с разведывательным сообществом приложил большие усилия. Секретная часть доклада насчитывает сотни страниц.

"Мы намерены использовать этот доклад и имеющиеся разведывательные данные для того, чтобы продвигаться вперед с дополнительными санкциями", — заявил министр.

Как сообщает ТАСС, один из сенаторов задал вопрос, когда же будет опубликована вторая часть доклада. Мнучин ответил, что "нужно быть осторожными", так как "существует определенный процесс рассекречивания информации". Но пообещал, что это будет сделано так быстро, насколько это возможно.

В понедельник Минфин США обнародовал открытую версию "кремлевского списка". В нем 210 фамилий: премьер-министр Дмитрий Медведев, весь кабинет министров, главы Совета Федерации и Госдумы, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены.