Путин осмотрел технику, отбитую у террористов в Сирии

В Национальном центре управления обороной президент России Владимир Путин осмотрел технику, которую российские военнослужащие конфисковали у террористов в Сирии.

Как передает телеканал "Россия 24", среди трофеев — самодельные, сваренные из кусков металла броневики на шасси обычных автомашин Toyota Land Cruiser и Hummer. Они предназначались для прорыва укреплений и последующего подрыва вместе с водителем-смертником.

Президенту показали и беспилотные летательные аппараты, используемые террористами, чья недавняя атака с помощью дронов на российскую базу в Сирии была успешно отражена.

Верховному главнокомандующему показали и российские экземпляры вооружений, которые использовались в Сирийской арабской республике.

Ранее Владимир Путин заявил, что во время операции в Сирии российские военные оперативно устранили большинство неисправностей техники и вооружений. По его словам, российская армия сейчас одна из самых оснащенных в мире, а по ряду вооружений РФ вообще нет равных.