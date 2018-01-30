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30 января 201821:56

Актер из популярного сериала, обвиненный в педофилии, найден мертвым

Global Look Press

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В Калифорнии найден мертвым известный актер и музыкант Марк Саллинг. Предположительно, он покончил с собой. Тело актера, которому было 35 лет, нашли недалеко от реки, поблизости от его дома.

Как напоминает ТАСС, не так давно Марк Саллинг признал себя виновным в хранении детской порнографии. В марте должен был состояться суд по этому делу, на котором актеру могло грозить тюремное заключение.

По данным полиции, Саллинг пытался совершить самоубийство еще в августе 2017 года. Однако представители актера это отрицали.

Марк Саллинг исполнил одну из главных ролей в телесериале "Хор", снимался в фильме "Дети кукурузы 4: Сбор урожая". Записал два музыкальных альбома.

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