Российские хоккеисты обыграли сборную Белоруссии в контрольном матче

Сборная России по хоккею в рамках подготовки к олимпийскому хоккейному турнир провела контрольный матч с белорусскими хоккеистами. Наша команда добилась победы с результатом 3:0.

Встреча проходила в московском дворце спорта ВТБ "Арена". Счет был открыт на 9-й минуте. Кирилл Капризов завершил комбинацию с участием Никиты Нестерова и Ильи Ковальчука. Этот гол остался единственным в первом периоде.

Вторая шайба была запрошена на 25-й минуте. И снова отличился Капризов, которому ассистировали Сергей Мозякин и Вадим Шипачев. Через три минуты наш капитан Павел Дацюк после паса Вячеслава Войнова установил окончательный результат – 3:0. Российский вратарь Василий Кошечкин отбил все 10 бросков, совершенных по его воротам.