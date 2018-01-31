Одна из делегаций попыталась сорвать форум по Сирии

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, что одна из делегаций, приехавшая в Сочи, попыталась сорвать переговоры, проводившиеся на конгрессе по Сирии. Речь идет о 80 членах оппозиционной делегации, приехавшей из Анкары.

Эти люди были настроены деструктивно и агрессивно себя вели, подчеркнул Лавреньтев. Он отметил, что целью прибытия этой делегации было, как оказалось, не участие в диалоге, а внесение раскола и препятствование проведению форума. Может быть, это даже была попытка срыва конгресса, чтобы показать, что усилия России по урегулированию сирийского кризиса зашли в тупик, передает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента.

"К счастью, этого не произошло", — отметил Лаврентьев. Политик выразил надежду, что в итоге вооруженная оппозиция осознает необходимость мирного решения, прекратит борьбу и вступит в диалог.

Главным итогом конгресса по Сирии является договоренность о создании конституционного комитета. Участники форума подчеркивают, что переговоры были успешными. Они выступают за то, чтобы встречи в таком формате продолжались.