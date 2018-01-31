Участники конгресса: Сирии нужна единая национальная армия

Участники сирийского нацдиалога в Сочи заявляют, что у Сирии должна появиться сильная единая национальная армия, которая будет действовать в соответствии с конституцией и высшими стандартами. Текст документа опубликован на сайте Министерства иностранных дел России.

Армии предстоит защищать границы и народ Сирии от террористов и внешних угроз. Специальные службы и службы безопасности, в свою очередь, будут поддерживать соблюдение закона и национальную безопасность, уважая конституцию и права человека. Только компетентные государственные институты будут иметь право применять силу, сообщает ТАСС.

В документе отмечено также, что особую ценность для Сирии представляет история народа, его ценности, привнесенные в культуру всеми религиями, цивилизациями и традициями.

Участники Конгресса заявили, что необходимо искоренить в стране бедность, поддержать уязвимые группы населения (в том числе пожилых, сирот, людей с особыми потребностями), обеспечить безопасность людей, дать убежище беженцам и перемещенным лицам. В заявлении сказано, что нужно обеспечить защиту и права на безопасное и добровольное возвращение в их дома.