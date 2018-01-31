Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире из-за спора о Сталине

Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире радио "Комсомольская правда". Разговор шел о Великой Отечественной войне и той роли, которую сыграл Сталин в том, что страна не была к ней готова.

Как утверждал Максим Шевченко, благодаря сталинскому руководству СССР был единственным государством, которое дало отпор фашистам. Николай Сванидзе, в свою очередь, заявил, что Победа стала возможна только благодаря героизму советского народа.

Шевченко в ответ обвинил оппонента в неуважении к погибшим солдатам. В итоге разнимать оппонентов пришлось сотрудникам радиостанции, передает телеканал "Россия 24".