Facebook запретил рекламировать криптовалюты

Facebook продолжает меняться. Теперь, согласно новой политике, в социальной сети запрещена реклама бинарных опционов и криптовалют. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Facebook.

Руководство соцсети также просит пользователей сообщать о постах, которые нарушают новые правила и содержат рекламу "финансовых продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюта".

Ранее Facebook модифицировал новостную ленту. Благодаря изменениям пользователи увидят больше публикаций от семьи и друзей и меньше рекламных постов и сообщений СМИ. Отладка займет несколько месяцев. Смена приоритетов стоила основателю социальной сети Марку Цукербергу 2,9 миллиарда долларов — 12 января акции компании упали на 3,9 процента.