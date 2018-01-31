Выход Мхитаряна не спас "Арсенал" от проигрыша

В английской премьер тремя матчами начался 25-й тур. Лондонский "Арсенал" со счетом 1:3 проиграл в гостях аутсайдеру турнира 1:3.

"Арсенал" вышел вперед благодаря голу Начо Монреля на 33 минуте. Но "Суонси" отыгрался мене, чем через минуту – гол на счету Сэма Клукаса. На 60- минуте в составе гостей на поле появился Генрих Мхитарян. Армянский полузащитник впервые вышел на поле в форме лондонского клуба. Но стоило Мхитряну войти в игру, как его команда пропустила мяч от Джордана Айю. Ближе к концу встречи Клукас забил свой второй мяч и установил окончательный счет 3:1. Благодаря этому выигрышу "Суонси" набрал 23 очка и не только покинул последнее мест, но и выбрался из зоны вылета. У "Арсенала 42 очка, и он занимает шестое место.

В матче лондонских клубов "Вест Хэм" – "Кристал Пэлас" ничья 1:1 – мячи забили Марк Нобл и Кристиан Бентеке соответственно. "Ливерпу ль" в гостях разгромил "Хаддерсфилд" 3:0. Голы на счету Эмре Джана, Роберто Фирмино и Мохаммеда Салаха.