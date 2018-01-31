"Отправившего" ракеты на Гавайи сотрудника уволили

Сотрудника, который случайно отправил ложное предупреждение о ракетной атаке на Гавайи, уволили. Об этом власти штата заявили на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Глава управления штата по чрезвычайным происшествиям Верн Мияги тоже сообщил о своей отставке. Мияги отметил также, что сотрудник, перепутавший кнопки, "ужасно переживает" из-за последствий своей ошибки.

Как сообщалось ранее, 13 января по вине одного из операторов на мобильники жителей Гавайев пришли оповещения о ракетной атаке. В сообщении было сказано "это не учения". В штате началась паника, люди пытались найти убежище. Для КНДР американский штат Гавайи — одна из ближайших потенциальных целей. Подлетное время ракеты — 12 минут. О том, что предупреждение было ложным, жителям сообщили только через сорок минут. Изначально власти заявили, что инцидент произошел из-за технических неполадок. Однако позже выяснилось, что оператор нажал не на ту кнопку. Об этом сообщила Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC).

О том, как произошла ошибка, рассказал сам уволенный сотрудник. По его словам, в предупреждении, которое он слышал, говорилось: "Это не учения!". Однако услышал он только конец сообщения. В его начале трижды повторялось: "Учения!".

Из-за ложной тревоги могло пострадать множество жителей штата, заявил член совета управляющих FCC Майк О'Райли. По его словам, он был поражен, узнав, что пострадавших нет. "Это могло стать катастрофой", — отметил он.