В Черное море вошел ракетный эсминец британского ВМФ

В акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец Duncan, принадлежащий военно-морским силам Великобритании. Он входит в состав SNMG2 — второй постоянной военно-морской группы НАТО.

Эсминец оснащен крылатыми ракетами "Томагавк", передает агентство "Интерфакс". Он миновал пролив Босфор и движется к северу вдоль западного побережья. Британское судно сопровождает турецкий фрегат Gaziantep.

Это не первый случай проникновения боевых британских судов в акваторию Черного моря. Так, 24 января в Черное море вошел корабль-разведчик Enterprise, официально называемый гидрографическим исследовательским кораблем. Вместе с тем данное судно имеет на борту многолучевые эхолоты и буксируемые датчики для сбора военных данных и принадлежит британскому военно-морскому флоту. Enterprise является флагманом SNMCMG2 – второй постоянной морской противоминной группы НАТО. Он вошел в Черное море в сопровождении турецкого минного тральщика Akcay, также входящего в SNMCMG2.

Согласно конвенции Монтрё, корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.