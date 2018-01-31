Лидер демократов в сенате США требует объяснений по поводу визита Нарышкина

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер возмущен визитом в страну директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина. Он потребовал от администрации президента Дональда Трампа объяснений и подробной информации. Об этом пишет ТАСС.

О поездке Нарышкина в Штаты и его встрече с американскими коллегами по вопросам антитеррористической деятельности ранее в эфире телеканала "Россия 1" сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Шумер заявил журналистам, что администрация Трампа должна немедленно дать информацию о визите главы СВР: с кем из должностных лиц общался Нарышкин, какие обсуждались темы. "Конечно же, он не приезжал один, так каких еще попавших под санкции лиц из российской разведывательной службы администрация Трампа допустила в нашу страну?", — задается вопросом политик. Кроме того, Шумера беспокоит, не визит ли Нарышкина заставил администрацию американского президента отказаться от введения новых антироссийских санкций.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 29 января, Минфин США обнародовал так называемый "кремлевский список", куда вошли 210 человек. В их числе – все руководство администрации Владимира Путина, главы ряда ведомств, среди которых и Нарышкин, руководители госкорпораций. Предполагалось, что США введут новые санкции в отношении партнеров предприятий оборонно-промышленного комплекса России, но этого не произошло.