Украинская сторона оставила жителей ЛНР без воды

Жители Луганска и окрестных населенных пунктов остались без воды. Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) обесточило Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, который обеспечивал водой ЛНР. Это было сделано из-за долгов, поясняют на украинском предприятии.

Отключение воды произошло 30 января, передает РИА Новости. На этот момент долго водоканала перед ЛЭО составил 173 миллионов гривен (примерно шесть миллионов долларов). Эта сумма, по словам представителей предприятия, сформировалась за счет невыплат со стороны ЛНР: 90 процентов воды, добытой водоканалом, доставляется на территорию самопровозглашенной республики. При этом долг водоканала постоянно увеличивается.