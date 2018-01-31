Буффон отбил пенальти и помог "Ювентусу" одержать победу

Туринский "Ювентус" выиграл первый полуфинальный матч полуфинала Кубка Италии у "Аталанты" в Бергамо.со счетом 1:0. Одним из героев встречи стал вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

Отметивший несколько дней назад свое сорокалетие Буффон вернулся в ворота "Юве". На 25 минуте Джанлуиджи отразил пенальти в исполнении капитана "Аталанты" Алехандро Гомеса. Счет к тому времени был 1:0 в пользу гостей. На 3 минуте отличился Гонсало Игуаин.

Гол Игуаина остался единственным. "Ювентус" выиграл первый из двух полуфиналов, приблизившись к решающему матчу. Соперникам предстоит встретиться в Турине.