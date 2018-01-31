Вертолет упал на жилой дом в Калифорнии

В американском городе Ньюпорт-Бич, Калифорния, вертолет упал на жилой дом. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на городскую пожарную охрану.

#BREAKING: (AP) -- Authorities say 3 people have died and 2 people are injured after a helicopter crashed into a Southern California home https://t.co/xwmmp3owb7 #fox5dc — FOX 5 DC (@fox5dc) 30 января 2018 г.

Крушение произошло 30 января примерно в полутора километрах от аэропорта. В результате крушения вертолета "Робинсон-44" три человека погибли, двое получили ранения. Пострадавших госпитализировали. Находились ли эти люди на борту воздушного судна или на земле, пока не уточняется.

BREAKING: Authorities say three people are dead after a small helicopter crashed into a home near a Southern California airport. https://t.co/0dPwt5O684 — AP West Region (@APWestRegion) 30 января 2018 г.

Между тем в Twitter аэропорта имени Джона Уэйна говорится о том, что на борту вертолета было четыре пассажира.