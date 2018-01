Вертолет упал на жилой дом в Калифорнии

В американском городе Ньюпорт-Бич, Калифорния, вертолет упал на жилой дом. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на городскую пожарную охрану.

#BREAKING: (AP) -- Authorities say 3 people have died and 2 people are injured after a helicopter crashed into a Southern California home https://t.co/xwmmp3owb7 #fox5dc