Госдеп: Вашингтон призывает сосредоточиться на женевском процессе по Сирии

Представитель госдепа США сообщает, что Вашингтон, как и ранее, призывает сосредоточиться на женевском процессе по Сирии. Штаты также продолжают сотрудничество по вопросу Сирии с ООН и Россией. В конгрессе национального диалога в Сочи наблюдатели из США участия не принимали, напоминает РИА Новости

Взаимодействие в Женеве с ООН и другими сторонами, включая Россию, будет содействовать продвижению политического трека, к которому призывает резолюция Совбеза ООН 2254 и заявление, принятое Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Дананге, считают в госдепе.

В Конгрессе национального диалога в Сочи приняли участие 1,5 представителей политических и этноконфессиональных групп из Сирии. Также на форуме присутствовал спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, наблюдатели из Ирана и Турции (страны-гаранты), представители ряда арабских стран.

В результате работы форума была создана конституционная комиссия, которой предстоит разрабатывать поправки в конституцию Сирии. Она будет работать в Женеве.

Также участники конгресса приняли заявление, касающееся будущего устройства Сирии – уважения ее суверенитета, борьбы с нищетой, проблемы беженцев, соблюдения прав всех жителей страны. Участники также призвали ООН и мировое сообщество способствовать восстановлению Сирии.