Защитник Марк Бартра вернулся в Испанию из Германии

Кандидат в сборную Испании защитник Марк Бартра покинул дортмундскую "Боруссию". 27-летний воспитанник "Барселоны" подписал контракт с "Бетисом" из Севильи.

Контракт Бартры рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне Марк сыграл за "Боруссию" 20 матчей, в которых забил четыре мяча. Ранее "Боруссия" и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.

Марк Бартра отыграл за "Барселону" семь сезонов, но так и не стал полноправным игроком основного состава. В январе 2016 года он был продан "Боруссии". В апреле 2017 футболист пострадал от взрыва бомбы, заложенной недалеко от клубного автобуса.