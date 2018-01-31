Трамп: для американской мечты настало лучшее время

Лучшее время настало для американской мечты, считает президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в его обращении к конгрессу "О положении страны", пишет РИА Новости. Выдержки из его предстоящей речи распространил во вторник Белый дом.

"Еще не было лучшего времени для того, чтобы начать жить американской мечтой", — цитирует агентство слова Трампа.

Американский лидер не забывает упомянуть о собственных заслугах перед гражданами США и говорит о проведенной им налоговой реформе. В частности, Трамп отмечает "масштабные послабления" малому бизнесу и среднему классу благодаря налоговым льготам. Около трех миллионов человек уже получили бонусы, связанные с реализацией налоговых льгот. Во многих случаях речь идет о тысячах долларов, говорится в сообщении.

Со своим первым обращением к конгрессу "О положении страны" президент США выступит в 21:00 по местному времени (5:00 мск среды).