В Хиросиме столкнулись два автобуса и мотоцикл, госпитализированы 17 человек

В японской префектуре Хиросима столкнулись два пассажирских автобуса и мотоцикл. В результате пострадали как минимум 17 человек. Они были госпитализированы, передает ТАСС.

На месте работают спасатели, а также стражи порядка, выясняющие подробности аварии.