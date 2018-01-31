В Ростовской области перевернулся автобус, погибли 4 человека

В Белокалитвинском районе Ростовской области опрокинулся рейсовый автобус, ехавший в Ростов из Саратова. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок 4 лет. Еще 8 пассажиров пострадали, передает ТАСС.

На месте аварии работает полиция, причины и обстоятельства трагедии выясняются.