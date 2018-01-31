В дагестанском Кизилюрте произошел пожар на вещевом рынке

Крупный пожар произошел в дагестанском Кизилюрте – там загорелся вещевой рынок. Пламя быстро распространялось и охватило площадь в пятьсот квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, сообщает телеканал "Россия 24".

Вскоре распространение огня удалось остановить. На борьбу с возгоранием ушло около двух часов, затем сотрудники МЧС приступили к разбору и проливке конструкций. Жертв и пострадавших нет, причины пожара выясняются.