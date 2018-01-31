До 13 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области

Число пострадавших в аварии с автобусом выросло до 13, передает ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи. Все они госпитализированы.

Как сообщалось ранее, в Белокалитвинском районе Ростовской области опрокинулся рейсовый автобус King Long, который следовал по маршруту Саратов – Ростов. В автобусе находился 31 пассажир. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Имена жертв и пострадавших пока не сообщаются.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Метеорологи отметили, что в ночь на среду в Белокалитвинском районе прошел дождь, температура была около плюс одного градуса.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.