Иван Барбашев помог "Сент-Луису" обыграть "Монреаль"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще три встречи. "Сент-Луис Блюз" со счетом 3:1 победили дома "Монреаль Канадиенс"

Счет в матче открыл молодой российский нападающий Иван Барбашев. Это его вторая шайба в сезоне. Всего же на счету Барбашева стало 6 очков – 2 гола и четыре паса. Одноклубник Ивана Владимир Тарасенко результативных действий не совершил.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостях проиграла "Виннипег Джерс". Вратарь "молний" Андрей Василевский провел весь матч на скамейке запасных. Что касается других российских легионеров "Тампы", то Владислав Наместников набрал 2 минуты штрафа. Никита Сергачев и Никита Кучеров не отметились в итоговой протоколе.

"Даллас Старз" проиграл дома "Лос-Анджелес Кингз" 0:3. Один из лидеров "Далласа" Александр Радулов ограничился двухминутным штрафом.