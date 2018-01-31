Погода в Москве: похолодание, снегопад и гололедица

Погода в Москве останется снежной. В регион устремятся холодные воздушные массы с северо-запада, передает Центр погоды ФОБОС.

Ожидаются облачная погода, снегопад. На дорогах возможна гололедица. Дневная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до минус 3, по области от нуля до минус 5. К вечеру похолодает: в мегаполисе столбики термометров покажут минус 5 – минус 7, в Подмосковье – минус 3 – минус 8.

Скорость северо-западного ветра составит 4-9 метров в секунду. К вечеру ветер станет порывистым. Атмосферное давление будет повышаться.